Москва
Ищу друзей
прогуляться, перекусить
От пользователя @GYFF
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поиграем в кс или другие игры 👺
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!