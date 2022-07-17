Москва
Ищу друзей

фото пользователя GYFF
прогуляться, перекусить

От пользователя @GYFF

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Поиграем в кс или другие игры 👺

маленькое фото пользователя BanoSlon
Москва → Другое

Поиграть в пивное казино

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!