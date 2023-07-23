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Москва — Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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прогуляться, перекусить
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найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

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