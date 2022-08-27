Москва
Ищу друга по переписке
пообщаться
От пользователя @Julia1985
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!