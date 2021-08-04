прогуляться, перекусить

От пользователя @Tarolog

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Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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