прогуляться, перекусить

От пользователя @Vladen

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Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

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