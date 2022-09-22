Москва
Ищу девушек, увлекающихся психологией

фото пользователя S_shaho
прогуляться, перекусить

Ищу девушек, увлекающихся психологией для общения и тематических встреч. Было бы классно создать комьюнити молодых специалистов для обмена интересным материалом и опытом.

От пользователя @S_shaho

17 участников
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