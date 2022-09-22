Ищу девушек, увлекающихся психологией для общения и тематических встреч. Было бы классно создать комьюнити молодых специалистов для обмена интересным материалом и опытом.

От пользователя @S_shaho

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Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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