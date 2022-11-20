Москва
Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать
прогуляться, перекусить
Можно встретиться прогуляться и где-то посидеть. Пообщаться
От пользователя @SashaTemberg
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