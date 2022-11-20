Можно встретиться прогуляться и где-то посидеть. Пообщаться

От пользователя @SashaTemberg

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Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

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