Москва
Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать

фото пользователя SashaTemberg
прогуляться, перекусить

Можно встретиться прогуляться и где-то посидеть. Пообщаться

От пользователя @SashaTemberg

7 участников
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