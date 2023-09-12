прогуляться, перекусить

Всем привет!

Хочу собрать компанию девчонок, чтобы вместе собираться на всякие активности, квесты, квизы, караоке, бары (!!!)

Желательно одиноких, не замужних, без детей👯‍♀️

Девчата, которые любят выпить и потусить, не стесняются, за любой движ, пишите!

Сама я очень открытая, общительная, но в моем окружении не хватает подружек, у всех семья, работа, дела (взрослая жизнь и все такое🥲)

Возраст желательно 22-27 (чтобы быть примерно на одной волне)

Буду рада пообщаться!