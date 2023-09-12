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Москва — Ищу девчонок, которые за любой движ!

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прогуляться, перекусить

Всем привет!
Хочу собрать компанию девчонок, чтобы вместе собираться на всякие активности, квесты, квизы, караоке, бары (!!!)
Желательно одиноких, не замужних, без детей👯‍♀️
Девчата, которые любят выпить и потусить, не стесняются, за любой движ, пишите!
Сама я очень открытая, общительная, но в моем окружении не хватает подружек, у всех семья, работа, дела (взрослая жизнь и все такое🥲)
Возраст желательно 22-27 (чтобы быть примерно на одной волне)
Буду рада пообщаться!

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