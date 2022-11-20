Москва
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)
другое
Знаю крутую уличную площадку с кучей тренажёров недалеко от м. Таганская/Римская/Крестьянская застава. Я новичок в этом деле 🙂
От пользователя @Valeri0021
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