Москва
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)

фото пользователя Valeri0021
другое

Знаю крутую уличную площадку с кучей тренажёров недалеко от м. Таганская/Римская/Крестьянская застава. Я новичок в этом деле 🙂

От пользователя @Valeri0021

4 участника
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