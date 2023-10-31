Москва
Ищу близких по духу подруг)

фото пользователя Dari.Svet
прогуляться, перекусить

Буду рада прогуляться, пока ещё погода позволяет) А если нет, то кафе, душевные разговоры; можно сходить на выставку/ в театр) В общем открыта для общения 😊

От пользователя @Dari.Svet

5 участников
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