Буду рада прогуляться, пока ещё погода позволяет) А если нет, то кафе, душевные разговоры; можно сходить на выставку/ в театр) В общем открыта для общения 😊

От пользователя @Dari.Svet

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