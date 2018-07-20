Москва
Ищу активных друзей в ВАО

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прогуляться, перекусить

Программа мероприятий обсуждается составом участников. Из ассортимента: велосипед, прогулки, шашлыки в парке, музеи, выставки, стендап, квизы, настолки, культурные загородные поездки

От пользователя @Mashenka

5 участников
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