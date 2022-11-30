Москва
Ищу активных друзей из ВАО
Программа мероприятий обсуждается составом участников. Из ассортимента: велосипед, прогулки, шашлыки в парке, музеи, выставки, стендап, квизы, настолки, культурные загородные поездки, прочее. Предложения и отзывы приветствуются:)
От пользователя @Mashenka
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