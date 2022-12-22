Москва
Ищу адекватную подружку и приятное общение

фото пользователя Smoke
прогуляться, перекусить

От пользователя @Smoke

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Сходить на Cinema Orchestra Medley

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя Kseniya_13
Москва → Другое

Сыграть каточку в доту🧸

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!