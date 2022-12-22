прогуляться, перекусить

От пользователя @Smoke

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!