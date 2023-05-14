Москва
Ищу 20 человек для фото☀️
Ребята, прохожу отбор на обучающую программу. Одно из заданий в том, чтобы собрать 20 людей на фото:) нигде не публикую без вашего согласия. Займет минут 5, не больше. Помогите, пожалуйста!:)
От пользователя @Timoscherlock
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