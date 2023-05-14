Ребята, прохожу отбор на обучающую программу. Одно из заданий в том, чтобы собрать 20 людей на фото:) нигде не публикую без вашего согласия. Займет минут 5, не больше. Помогите, пожалуйста!:)

От пользователя @Timoscherlock

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Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое что тут надо делать

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