Москва
Ищу 20 человек для фото☀️

фото пользователя Timoscherlock
прогуляться, перекусить

Ребята, прохожу отбор на обучающую программу. Одно из заданий в том, чтобы собрать 20 людей на фото:) нигде не публикую без вашего согласия. Займет минут 5, не больше. Помогите, пожалуйста!:)

От пользователя @Timoscherlock

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