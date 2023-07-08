Москва
ищем друзей) желательно семейную пару)
собрать компанию
хотелось бы найти людей, с кем можно ходить на квесты, в караоке, шашлыки, квадрики, играть в настолки итд)) вообщем весело и классно проводить время❤️
От пользователя @lempopo
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Всем привет
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