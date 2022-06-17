Москва
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
собрать компанию
для веселых посиделок , настольных игр, квестов, квизов, квадриков! и разных приключений!)
для веселых посиделок , настольных игр, квестов, квизов, квадриков! и разных приключений!)
мы очень веселые и активные, хотелось бы найти таких же людей))
От пользователя @lempopo
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