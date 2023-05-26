Москва
Ищем друзей, пары)
прогуляться, перекусить
для общения, тусовок)
От пользователя @Selya
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Ищу подруг)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!