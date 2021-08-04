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От пользователя @Memory

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Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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