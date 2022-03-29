Москва
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Просто гулять-это НЕ про меня 🤠
Если ты действительно решишься со мной погулять по Северному Тушино ,то взамен обязательно получишь интересные фото👀,или если не любишь фоткаться ,то тебя ждёт юморное настроение,я это тебе
гарантирую 😌👌🏻
От пользователя @Nadya_loft
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