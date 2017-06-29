пообщаться

От пользователя @MrVlad

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Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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