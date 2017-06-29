Москва
Интересен networking
пообщаться
От пользователя @MrVlad
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Шанхай
Москва → Другое
Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Найти подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Шанхай?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Шанхай, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!