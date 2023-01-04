пообщаться

От пользователя @Dadat

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Москва → Другое по общаться

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

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