Москва
In searching
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alya_Iva
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!