прогуляться, перекусить

От пользователя @Alya_Iva

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое подружек бы!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!