Собираю компанию, чтобы периодически собираться в каком-нибудь антикафе за общением и игрой в настольные игры. Играем в простые и не очень простые настольные игры по субботам и воскресеньям. Присоединяйся! 🙂

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Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

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