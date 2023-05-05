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Москва — Играть в настольные игры по выходным 🎉

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собрать компанию

Собираю компанию, чтобы периодически собираться в каком-нибудь антикафе за общением и игрой в настольные игры. Играем в простые и не очень простые настольные игры по субботам и воскресеньям. Присоединяйся! 🙂

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