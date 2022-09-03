Москва
Играть в хоккей

фото пользователя Radmir
активный отдых

От пользователя @Radmir

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!