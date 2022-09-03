Москва
Играть в хоккей
активный отдых
От пользователя @Radmir
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!