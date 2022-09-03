активный отдых

От пользователя @Radmir

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Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

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