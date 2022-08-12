Москва
🎸🎸🎸играть на гитаре
прогуляться, перекусить
От пользователя @Sino
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Москва → Другое
Общение онлайн)
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!