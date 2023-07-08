Москва
Играем в настолки под пивко
С друзьями собираемся в квартире играть в настолки (скорее всего в покер). Пьем пивко, общаемся, смеемся. Присоединяйтесь, кому интересно. Территориально - метро Отрадное.
От пользователя @Games_Lover
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