Москва
Играем в настолки под пивко

фото пользователя Games_Lover
собрать компанию

С друзьями собираемся в квартире играть в настолки (скорее всего в покер). Пьем пивко, общаемся, смеемся. Присоединяйтесь, кому интересно. Территориально - метро Отрадное.

От пользователя @Games_Lover

4 участника
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