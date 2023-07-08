С друзьями собираемся в квартире играть в настолки (скорее всего в покер). Пьем пивко, общаемся, смеемся. Присоединяйтесь, кому интересно. Территориально - метро Отрадное.

От пользователя @Games_Lover

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!