активный отдых

От пользователя @Leopardovna

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Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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