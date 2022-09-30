Москва
Игра в карты

активный отдых

От пользователя @Leopardovna

7 участников
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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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