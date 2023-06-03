Москва
Иду на тату фестиваль, м. Новослободская.

фото пользователя Alexander_Grimm
сходить на мероприятие

Кто в теме, можем пересечься в том районе или в центре, познакомимся, пообщаемся!

От пользователя @Alexander_Grimm

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