Москва
Иду на стен дап 20:00.Парк Культуры

фото пользователя neubivaemaya
прогуляться, перекусить

От пользователя @neubivaemaya

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя VikaOrdynskaya
Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!