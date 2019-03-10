прогуляться, перекусить

От пользователя @Ezhikbezked

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!