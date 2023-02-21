Москва
И потрепаться в телеге, просто так
собрать компанию
От пользователя @Shtosh
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!