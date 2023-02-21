собрать компанию

От пользователя @Shtosh

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!