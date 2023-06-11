прогуляться, перекусить

От пользователя @Grits

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Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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