Москва
Хз что сюда написать, проверяю

фото пользователя Al4ebri
прогуляться, перекусить

От пользователя @Al4ebri

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Alinakudryash
Москва → Другое

Прогуляться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!