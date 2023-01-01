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Москва — ❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

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прогуляться, перекусить

Давай пообщаемся, встретиться и круто проведем время 🫶🏻
Если тебе одиноко/ скучно / грустно 🥺
Хочется расширить круг общения 👭
Хватит сидеть дома , пиши мне
Пойдем гулять, играть в настольные игры ,вкусно кушать , говорить обо всем ☕️🍪🍫

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