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Москва — ❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

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прогуляться, перекусить

Давай пообщаемся, встретиться и круто проведем время 🫶🏻
Если тебе одиноко/ скучно / грустно 🥺
Хочется расширить круг общения 👭
Хватит сидеть дома , пиши мне
Пойдем гулять☕️🍪🍫

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