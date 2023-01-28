Москва
Хотелось бы создать компанию для общего времяпровождения.
собрать компанию
В Москве не так давно, ищу друзей или компанию людей, который всегда за движ, настолки, поездки, прогулки! Буду рад знакомствам 😌 тг: imvmaik
От пользователя @Imvmaik
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