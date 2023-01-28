Москва
Хотелось бы создать компанию для общего времяпровождения.

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собрать компанию

В Москве не так давно, ищу друзей или компанию людей, который всегда за движ, настолки, поездки, прогулки! Буду рад знакомствам 😌 тг: imvmaik

От пользователя @Imvmaik

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