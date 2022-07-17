Москва
Хотелось бы основательно выпить в баре
собрать компанию
От пользователя @Kraanium
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Ищу друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!