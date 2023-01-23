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От пользователя @DianaDinser

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Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

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