Москва
Хотелось бы найти людей в СВАО (Бибирево/Медведково)
прогуляться, перекусить
Переехала и ищу дружеского общения) погулять, поболтать о жизни/книгах/фильмах/работе и тд
Переехала и ищу дружеского общения) погулять, поболтать о жизни/книгах/фильмах/работе и тд
У меня много времени утром в будни и есть некоторое в выходные))
От пользователя @Annie
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