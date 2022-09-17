Переехала и ищу дружеского общения) погулять, поболтать о жизни/книгах/фильмах/работе и тд У меня много времени утром в будни и есть некоторое в выходные))

От пользователя @Annie

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Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

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