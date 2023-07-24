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Москва
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

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прогуляться, перекусить

Давайте вместе не сидеть дома , ходить в кино, гулять в парках, посещать рестораны , выставки, театры , фестивали и просто впитывать разные интересные интересности 😊

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