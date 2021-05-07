прогуляться, перекусить

От пользователя @Elenaa

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Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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