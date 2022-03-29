Москва
Хорошо провести время

собрать компанию

От пользователя @Oleg3108

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!