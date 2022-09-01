собрать компанию

От пользователя @Cris

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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