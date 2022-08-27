Москва
Хорошо отдохнуть
собрать компанию
От пользователя @Nikys2003
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Хочу найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Ищу подруг)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!