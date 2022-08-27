собрать компанию

От пользователя @Nikys2003

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Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

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