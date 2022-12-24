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От пользователя @angelina13

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Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

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