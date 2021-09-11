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От пользователя @dima10

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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