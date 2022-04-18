Москва
Ходьба без цели с разговорами
прогуляться, перекусить
Расскажу весёлые истории из жизни артистов, могу рассказать про физические законы и про то как работать с кожей)
От пользователя @Fors
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