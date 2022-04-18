Расскажу весёлые истории из жизни артистов, могу рассказать про физические законы и про то как работать с кожей)

От пользователя @Fors

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!