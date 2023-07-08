пообщаться

От пользователя @sdf369dstyu

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Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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