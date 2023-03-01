Москва
Хочу восстановить походы в зал
прогуляться, перекусить
Кто ходит в DDX давайте вместе ходить в зал ,а то грустно мне скоро лето а я тюлень 🤗
От пользователя @Galya.30pohti
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