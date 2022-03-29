Москва
Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту
пообщаться
От пользователя @Hlorokost
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!